البدء في تطوير 11 منطقة عشوائية غير آمنة أسفل خطوط الضغط العالي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

بدأت الأجهزة التنفيذية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في تنفيذ خطط تطوير 11 منطقة عشوائية غير آمنة، أسفل خطوط الضغط العالي بطول 6 كيلو مترات، ومنطقة "عشش البكري"، بتكلفة نحو 750 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على العشوائيات.

وقال الدكتور إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، في بيان له اليوم، إن الـ11 منطقة التي تقع أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بجهد 220 كيلو فولت، مدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة.

وقال "رجب" إن المناطق المقرر تطويرها تشمل "خلف نادي البلاستيك، إبراهيم لطفي، عزبة سليم، عزبة الصعايدة، مدينة السلام، الفتح، الفير، بهتيم، عزبة المرجوشي، مساكن إسكو، عزبة العرب"، ويقطنها نحو 5700 أسرة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول نحو 6 كيلومترات.

وأوضح أنه جرى حصر سكان منطقة "عشش البكري" على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، وتوزيع استمارات تطويرها، مشيرًا إلى أنها عبارة عن مبانٍ متنوعة بين الحوائط الحاملة ووحدات خشبية منذ عشرات السنين على قطعة أرض ضمن أملاك وزارة الري على مساحة 4170 مترا مربعا، تضم 38 مبنى يقطنها 50 أسرة.