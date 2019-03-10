السيسي عن تطوير السكة الحديدية: هتكون زي الكتاب ما بيقول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يمكن إغفال الجهود السابقة في مجال تطوير السكة الحديدية، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على توريد 40 عربة توليد قوة و300 عربة سكة حديدية لنقل البضائع.

وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشهيد: "قولت لن نقترب من السكة الحديد إلا عندما تكون بالشكل الذي يستحقه المصريين، وكل أوضاعها من العربات والسكة والمحطات والتحكم، الموضوع بدأ من بدري وفي جهد من ناس كتير كانت موجودة، أي حادثة ليها تأثير ورد فعل".

وتابع الرئيس السيسي: "بنقول عايزين نوصل سكة حديد للسودان وإثيوبيا وأفريقيا ضمن رؤيتنا لخلق بنية أساسية للقارة، إن شاء الله في 30 يونيو 2020 هيبقى في شكل تاني، كل حاجة هتكون زي الكتاب ما بيقول.. يا كامل كل حاجة زي ما الكتاب بيقول".