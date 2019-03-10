بالصور و الفيديو ..مواجهات و غاز مسيل بالدموع بين الشباب الجزائري وقوات الامن

نشبت مناوشات بعد نهاية المسيرات السلمية التي خرج فيها النساء والرجال اليوم الجمعة، بين شباب من المحتجين ورجال الأمن.

وهاجم عشرات الشباب الرافض للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة رجال الشرطة حسب ما أظهره الفيديو بالحجارة، على مستوى شارع ديدوش مراد بالعاصمة، بمحاذاة مقر وزارة السكن.

وذلك بعد محاولة الشرطة تفرقة المتظاهرين قبل حلول الظلام، بعدما بقي فقط الشباب في الشارع لمواصلة المسيرة دون كبار السن.

وقد نشر موقع النهار اونلاين عددا من الصور و الفيديوهات الخاصة .

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