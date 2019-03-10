الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بتعزيز التعاون والتبادل الثقافي مع دول "آسيان"

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، بتعزيز التبادلات الثقافية والتبادلات بين الشعوب مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وتوسيع مجالات التعاون العملي مع هذه المنظمة الإقليمية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكتب مون - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "المستقبل سيكون عصر آسيا، ومن خلال جولتي سأعمل على التقارب بين كوريا الجنوبية ودول آسيان وتوسيع نطاق
جاء ذلك قبيل مغادرة مون سول متجها إلى (بروناي) التي تعد أول محطة له في جولته التي تشمل أيضا ماليزيا وكمبوديا.
ووصف مون (بروناي) بأنها دولة "تشبه الأحجار الكريمة" وغنية بالموارد الطبيعية،
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون مع الرابطة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وصناعة الأسلحة والعديد من المجالات الأخرى.
ويسعى مون لدفع "سياسة الجنوب الجديدة" المصممة لتوطيد العلاقات بشكل كبير مع دول آسيان التي تعد شريكا حاسما لكوريا الجنوبية بسبب إمكانات نموها ومواردها الغنية ونفوذها الدبلوماسي المتنامي.
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