مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة والضحايا من 33 دولة

أفادت وكالة الأنباء الأثيوبية اليوم الأحد، بمقتل جميع ركاب الطائرة التي تحطمت بينما كانت في طريقها من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله" إن مواطنين من 33 دولة كانوا

على متن الطائرة المنكوبة".وأشارت الوكالة إلى أن حادث اليوم يأتي بعد 4 أشهر فقط على استلام الخطوط الأثيوبية هذه الطائرة في نوفمبر الماضي.يذكر أن الطائرة المحطمة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية من طراز "بوينج 737"، وتحمل على متنها 149 راكبًا و8 من أفراد طاقهما، ولم تتضح بعد أسباب أو ملابسات وقوع الحادث.وكان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد قد أعرب في وقت سابق اليوم عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.