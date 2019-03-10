أفادت وكالة الأنباء الأثيوبية اليوم الأحد، بمقتل جميع ركاب الطائرة التي تحطمت بينما كانت في طريقها من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله" إن مواطنين من 33 دولة كانوا
وأشارت الوكالة إلى أن حادث اليوم يأتي بعد 4 أشهر فقط على استلام الخطوط الأثيوبية هذه الطائرة في نوفمبر الماضي.
يذكر أن الطائرة المحطمة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية من طراز "بوينج 737"، وتحمل على متنها 149 راكبًا و8 من أفراد طاقهما، ولم تتضح بعد أسباب أو ملابسات وقوع الحادث.
وكان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد قد أعرب في وقت سابق اليوم عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة والضحايا من 33 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.