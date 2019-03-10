الهند: باكستان تنتهك وقف إطلاق النار في 4 أماكن بولاية جامو وكشمير

قال مسئولون هنود اليوم الأحد، إن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار دون أن يحدث استفزاز مسبق من جانبها، حيث استهدفت مواقع وقرى في أربعة أماكن على طول خط المراقبة في قطاع (بونش) بولاية (جامو وكشمير) الهندية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية قوله إن الجنود الباكستانيين أطلقوا النيران بشكل مكثف في قطاع (كريشنا جاتي)

باستخدام قذائف الهاون وأسلحة صغيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، مضيفا أن الجيش الهندي قام بالرد على إطلاق النار.وأشار إلى أن القصف عبر الحدود بين الهند وباكستان استمر حتى الساعة (7:30) صباحا (بالتوقيت المحلي)، مضيفا بعدم وجود أي تقارير عن وقوع إصابات من الجانب الهندي.فيما أفاد مسئولون بحدوث إطلاق نار وقصف من الجانب الباكستاني في قرى (بالنوي ومانكوت) الواقعتين في قطاع (ميندهار)، بالإضافة إلى قطاع (شاهبور) امتد لفترة وجيزة في الساعات الأولى من اليوم.يذكر أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحاري شهده الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة "جيش محمد" المتشددة.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد والتي نفت أي دور لها في الهجوم.