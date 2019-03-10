مسئولان روسي وسوري يحثان المجتمع الدولي لإدراك الوضع الحقيقي في مخيم الركبان

دعا رئيس المركز الوطني لإدارة شئون الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، المجتمع الدولي لإدراك الوضع الحقيقي في مخيم الركبان السوري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف الجانبان في بيان مشترك أن لاجئي مخيم الركبان يواجهون ظروفًا صحية سيئة وأمراض، إلى جانب الجوع والصقيع.

وقالا "استنادا إلى المبادئ الإنسانية، التي تؤكدها أفعال معينة وليس الأقوال، فإننا ندعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى فتح أعينه إلى الوضع الحقيقي في مخيم الركبان، وعدم تصديق تعهدات الولايات المتحدة المتعلقة بالاعتناء بالسوريين والوثوق فقط بالحقائق والأفعال على أرض الواقع". الشرق الأوسط.وأضاف الجانبان في بيان مشترك أن لاجئي مخيم الركبان يواجهون ظروفًا صحية سيئة وأمراض، إلى جانب الجوع والصقيع.وقالا "استنادا إلى المبادئ الإنسانية، التي تؤكدها أفعال معينة وليس الأقوال، فإننا ندعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى فتح أعينه إلى الوضع الحقيقي في مخيم الركبان، وعدم تصديق تعهدات الولايات المتحدة المتعلقة بالاعتناء بالسوريين والوثوق فقط بالحقائق والأفعال على أرض الواقع".

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