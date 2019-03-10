انفجار حافلة في العاصمة السويدية ستوكهولم

انفجرت حافلة بوسط العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وذكرت صحيفة "أفتون بلادت" أن الحافلة لم يكن على متنها ركاب لحظة وقوع الانفجار.

ولم تتوافر على الفور المزيد من التفاصيل بشأن اسباب الحادث ودوافعه.

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