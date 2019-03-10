قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية ستة فلسطينيين بالضفة الغربية.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه بزعم ضلوع المعتقلين بأعمال شغب.

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".