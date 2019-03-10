فيديو من داخل الطائرة التركية يرصد الرعب والدماء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مارس 2019 02:00 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مارس 2019 02:00 مساءً - مشاركة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، شريط فيديو يرصد لحظات مرعبة اختبرها ركاب الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية بسبب مطبات هوائية أثناء رحلة إلى نيويورك.

ويظهر في الفيديو، الذي صوره أحد الركاب، ويدعى سعيد نيكاج، دماء تسيل من وجه مسافر وأقنعة الأوكسيجين متدلية من سقف الطائرة وسط حالة هلع بين صفوف الركاب.

وكانت التقارير قالت إن 30 راكبا أصيبوا بجروح عندما تعرضت الطائرة لاضطرابات جوية عنيفة أثناء رحلة السبت من إسطنبول إلى نيويورك قبل أن تهبط بسلام في محطتها، وفق مسؤولين.

ونقل المصابون من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى مستشفيات محلية للعلاج وغالبيتهم مصابون برضوض وجروح وكدمات.

وأصيب أحد المضيفين الجويين بكسر في الساق، وفق ستيف كولمان المتحدث باسم سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرسي التي تقوم بتشغيل المطارات ومحطات الحافلات والجسور والأنفاق في المنطقة.

والطائرة وهي من طراز بوينغ 777، وكان على متنها 326 راكبا و21 من أفراد الطاقم، كانت فوق المحيط الأطلسي وعلى بعد 45 دقيقة من وجهتها النهائية عندما واجهت مطبات هوائية، وفق ما صرح كولمان لوكالة فرانس برس.

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وأضاف بأن حركة المطار لم تتعطل بسبب الحادثة. ولم ترد الخطوط التركية على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من يوم السبت، اضطرت طائرة تابعة لخطوط ترانسات الجوية الكندية للقيام بهبوط اضطراري في مطار آخر في منطقة نيويورك — مطار نيوآرك بنيوجيرسي — بعد رصد انبعاث دخان في مقصورة الحقائب، وفق الشركة.