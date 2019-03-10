الحزب الحاكم: جهات متهورة تريد الزج بالجزائر في المجهول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مارس 2019 02:00 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مارس 2019 02:00 مساءً - مشاركة

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قال حزب جبهة التحرير الوطني “الحزب الحاكم في الجزائر”، اليوم الأحد، إنه يعمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة بأقل ضرر.

وأكد حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” في بيان له، أن الأطراف السياسية، تراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على سلمية الحراك لضمان الأمن والاستقرار.

وأشار أن ما وصل إليه الحراك الشعبي، هو مكسب ومفخرة للشعب الجزائري.

من جانب آخر، حذر الأفلان من العصيان المدني، داعيا إلى اليقظة والحيطة من التهور في القرارات.

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كما طالب بعدم ترك الفرصة لبعض الجهات المتهورة والمجهولة، والتي تريد الزج بالجزائر وشعبها نحو المجهول.

المصدر: العربية.نت