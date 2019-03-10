احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قال حزب جبهة التحرير الوطني “الحزب الحاكم في الجزائر”، اليوم الأحد، إنه يعمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة بأقل ضرر.
وأكد حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” في بيان له، أن الأطراف السياسية، تراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على سلمية الحراك لضمان الأمن والاستقرار.
وأشار أن ما وصل إليه الحراك الشعبي، هو مكسب ومفخرة للشعب الجزائري.
من جانب آخر، حذر الأفلان من العصيان المدني، داعيا إلى اليقظة والحيطة من التهور في القرارات.
كما طالب بعدم ترك الفرصة لبعض الجهات المتهورة والمجهولة، والتي تريد الزج بالجزائر وشعبها نحو المجهول.
المصدر: العربية.نت
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الحاكم: جهات متهورة تريد الزج بالجزائر في المجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.