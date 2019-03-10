كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يدلى بصوته فى انتخابات "تخلو من الاختيار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الملايين من الناخبين الكوريين الشماليين، بمن فيهم الزعيم كيم جونج أون، إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لاختيار مجموعة جديدة تضم حوالي 700 نائب في الدورة المقبلة للهيئة التشريعية الوطنية.

ويواجه الناخبين اختيار مرشح واحد فقط من قبل الدولة لكل مقعد، ويدلون بأصواتهم ليس لاختيار المرشح، بل لإبداء موافقتهم أو لا، من الناحية النظرية على الأقل.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنّ الانتخابات، التي أجريت في عام 2014، هي لمجلس الشعب الأعلى، والذي يعتبر على الورق أعلى هيئة في السلطة في كوريا الشمالية، ويأتي نائبوه من جميع أنحاء البلاد وجميع مناحي الحياة، حيث يتم اختيار المرشحين من قبل حزب العمال الكوري الحاكم وحزبين أصغر آخرين من الائتلاف الذين لديهم مقاعد في الجمعية.

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كما أنّ كيم عضواً في الجمعية، رغم أن السلطة تقع في سيطرته الكاملة على الحزب الحاكم والحكومة والجيش.

وعرضت وسائل الاعلام الحكومية لقطات له، وهو يدلي بصوته في مركز اقتراع في جامعة كيم تشايك للتكنولوجيا في بيونجيانج.

وكما جرت العادة في الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى، فإن نسبة المشاركة تبلغ بشكل عام 99% أو أعلى، ويُنظر إلى التصويت عمومًا على أنه واجب ومسؤولية، حيث أنّ البقاء في المنزل ليس خيارًا.

وقال الطالب الجامعي البالغ من العمر 19 عاما كيم جو جيونج الذي أدل بصوته صباح اليوم في مركز اقتراع مدرسة بيونج يانج الابتدائية رقم 4: "أنا فخور جدا أن يتم التصويت لأول مرة.. أشعر بالسعادة لأنني مواطن وأريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل مستقبل بلدي".".