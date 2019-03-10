كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار حافلة وسط ستوكهولم بالسويد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة " Dagens Nyheter" السويدية بانفجار حافلة اليوم الأحد وسط ستوكهولم.

وقالت الصحيفة إن الدخان الأسود يرتفع حاليا فوق موقع الانفجار، دون تقديم أي معلومات حول وجود إصابات.

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وأضافت أن الانفجار وقع في الساعة 11:25 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن الشرطة لا تعتبر الحادثة جريمة متعمدة.

هذا وقامت الشرطة بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مكان الحادث.

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