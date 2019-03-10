كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاصفة قوية تهدد شمال وسط أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تضرب عاصفة ثلجية كبيرة منطقة شمال وسط الولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن تغمر السهول الشمالية والوسطى بين 6 إلى 12 بوصة من الثلوج بحلول صباح الأحد.

وتشير تقارير إلى أن "العاصفة تايلور" ستتسبب فى سقوط الثلوج في أنحاء عديدة من داكوتاس، كما سقطت 9 بوصات قد انخفضت بحلول منتصف الصباح.

وقال اليكس سوسنوسكي كبير أخصائيي الأرصاد الجوية، إنه خلال ليل السبت حتى صباح الأحد من المرجح أن تكون العاصفة في أشدها مع تساقط الثلوج من داكوتاس وشمال نيبراسكا إلى الكثير من مينيسوتا وشمال ويسكونسن وجزء من شمال ميشيجان."

ومن المتوقع أن تصبح الطرق سريعة ومغطاة بالثلوج بمجرد أن تبدأ في السقوط.

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وأضاف سوسنوفسكي: "إن قوة الرياح ستقلل بدرجة كبيرة من الرؤية وتتسبب في تساقط الثلوج على نطاق واسع والانجراف ، خاصة عند نهاية العاصفة وحتى عندما تبدأ السماء في الإزالة".

كما سيتم تأجيل العديد من الرحلات الجوية، حيث أبلغت مناطق من ولاية مينيابوليس عن حدوث تأخير كبير بسبب انخفاض الثلوج.

وقد تتجاوز سرعة الرياح 50 ميلا في الساعة، مما تسبب مشاكل للسيارات، ويحتمل أن تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.