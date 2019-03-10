كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الإذاعة الإثيوبية: لا ناجين فى حادث تحطم الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إنه لا يوجد ناجين فى حادث تحطم الطائرة، موضحة أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متنها.

وأوضحت الشركة - حسبما أوردت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الأحد، أن الطائرة تحطمت بعد 6 دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .. مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول وجود ناجين من الحطام أو حول عدد الضحايا.

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كانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلنت بدء عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الطائرة التابعة لها والتى تحطمت فى طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبى.

كانت الطائرة من طراز (بوينج 737) تحمل على متنها 149 راكبًا إلى جانب 8 من أفراد الطاقم، فيما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبى عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.