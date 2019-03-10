كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: نيويورك تواجه أول إفلاس منذ 40 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر الخبراء الماليون، من أنّ مدينة نيويورك قد تكون على بعد خطوة واحدة من الإفلاس إذا حدثت انتكاسة أو ركود محتمل.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، قال الخبراء، إن العبء الضريبي المرتفع في المدينة وصافي هجرة الأجانب وارتفاع الإنفاق العام الهائل قد يؤدي إلى أول إفلاس في نيويورك منذ أكثر من 40 عامًا.

وقال الاقتصادي ميلتون إزرتي لصحيفة نيويورك بوست: "إنّ المدينة تعاني من عجز وقد تكون في وضع صعب إذا واجهنا ركودا أو هجرة أخرى للأفراد بسبب الأعباء الضريبية".

وأضاف:"أنّ نيويورك في وضع مالي صعب بالفعل، لكنه سيكون وضعا مستحيلا إذا حدث أي نوع من الانتكاسات".

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وكانت آخر مرة اقتربت فيها نيويورك من الإفلاس في عام 1975، عندما رفض الرئيس السابق جيرالد فورد إنقاذ المدينة من ديونها المستعصية.

وفي أكتوبر الماضي، قالت المدينة أن التزاماتها طويلة الأجل، بما في ذلك الديون المستحقة، والمعاشات التقاعدية، وغيرها من استحقاقات التقاعد للعاملين في القطاع العام، وصلت إلى رقم قياسي بلغ 257.3 مليار دولار ، بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار منذ السنة المالية 2017.

وزاد متوسط ​​المسؤولية لكل أسرة في مدينة نيويورك بأكثر من 1500 دولار إلى 587 82 دولارًا، وفقًا للجنة الموازنة العامة للمواطنين.

وتشمل الميزانية الجديدة للعمدة بيل دي بلاسيو مبلغ 3 مليارات دولار إضافية في الإنفاق، إضافة إلى مبلغ 89.2 مليار دولار الحالي.