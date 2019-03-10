كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهاية شهر مارس.. سلطان بن محمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للمالية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة حفل لتكريم الفائزين والجهات التي فازت بالجائزة في نهاية الشهر الجاري بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

وتوجه مدير عام المنظمة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم الكبير والمتابعة المباشرة لسموه للجائزة، وأشار إلى أن الجائزة قد أنشئت بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة عام 2016، سعياً لتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية، والفاعلية في استخدام الاعتمادات المخصصة لها.

وقال بأن الجائزة تلقت ترحيباً وتجاوباً كبيراً على مستوى الدول العربية. فبالرغم من أن هذه هي دورتها الأولى، إلا أنها تلقت 30 طلب ترشيح من تسع دول عربية هي الإمارات ومصر والسودان والمغرب والأردن وتونس ولبنان وفلسطين والعراق. مؤكداً وضع خطط لاستقطاب المزيد من الطلبات من الدول العربية في الدورات المقبلة. وكان مجلس الجائزة قد فتح باب الترشح على مستوى الدول العربية في شهر مارس من عام 2018 وحتى شهر أغسطس من العام نفسه، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتنقسم فئات الجائزة إلى أربع فئات مؤسسية هي الجهة الحكومية المتميزة في المالية العامة، وأفضل منهجية في التخطيط المالي الحكومي، وأفضل نظام مالي إلكتروني، والمشروع المتميز أو المبادرة المتميزة في المالية العامة. وفئتين فرديتين هما المدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز.

كما بين أن الجائزة تهدف إلى العمل على استنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وابداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة، وتعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية. وتسعى الجائزة كذلك لتعميق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها وتوفير مؤشرات على درجات عالية من الشمولية والدقة لدعم السياسات ومتخذي القرار في المالية العامة بالشارقة.

وجاء الفائزين بالجائزة بدورتها الأولى وفئاتها الست كما يلي:

Advertisements

الفئة الأولى: الجهة الحكومية المتميزة في المالية العامة، فازت بها دائرة المالية بإمارة رأس الخيمة.

الفئة الثانية: أفضل منهجية في التخطيط المالي الحكومي، فازت بها مناصفة وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار والقوى العاملة ولاية سنار بجمهورية السودان، ووزارة المالية والتخطيط بدولة فلسطين.

الفئة الثالثة: أفضل نظام مالي إلكتروني، فازت بها دائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة.

الفئة الرابعة: المشروع المتميز أو المبادرة المتميزة في المالية العامة، فازت بها مبادرة ماليون دائرة المالية بإمارة دبي.

الفئة الخامسة: المدير المالي العربي المتميز، فاز بها حاتم بن الشاذلي عاشور، وزارة المالية الجمهورية التونسية.

الفئة السادسة: مدير الموازنة العربي المتميز، فازت بها هنادي خليل عيسى براهمة، وزارة التنمية الاجتماعية، دولة فلسطين.

