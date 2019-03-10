كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير هندي يحذر: نيودلهي كشفت الخدعة النووية الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية الهندي، آرون جايتلي، إن نيودلهي كشفت "الخدعة النووية" الباكستانية من خلال تنفيذ غارة جوية على معسكر إرهابي يشتبه بأنه جيش محمد في بالاكوت في الشطر الباكستاني من كشمير في 26 فبراير.

وكما استشهدت صحيفة "هندوستان تايمز"، قال "جايتلي" على محطة التلفزيون الهندي، أمس السبت: "قاتلت الهند وفازت في حروب تقليدية ضد باكستان في العام 1965، والعام 1971 وأثناء نزاع كارجيل. ومنذ ذلك الحين، أدرك جيش باكستان أنه بسبب اقتصادنا الضخم والقوة العسكرية المتفوقة، لا يمكنه كسب الحروب التقليدية. بما أن كلا الدولتين مسلحتان بأسلحة نووية، كان الخداع النووي خيارهم الثاني. لكن تم كشفه هذه المرة".

وذهب وزير المالية، إلى اتهام باكستان بإرسال إرهابيين لمهاجمة الهند، وقال إن نهج رئيس الوزراء نارندرا مودي تجاه إسلام آباد أحدث تغييرًا في سياسة البلاد:

وأضاف: "حتى الآن، كانت سياسة باكستان هي إرسال الإرهابيين لتنفيذ الهجمات، بينما كانت سياستنا هي الدفاع. وأحدث مودي تغييرًا صغيرًا في ذلك. في حين سنواصل الدفاع، وسنهاجم أيضًا المصدر الرئيسي للإرهاب. كان الهجوم الجراحي لعام 2016 أول خطوة لنا، وكانت أحدث الضربات الجوية هي الثانية".