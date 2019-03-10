كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا: ترحيل 6 قيادات من الإخوان إلي القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الأحد ترحيل ستة مصريين إلى القاهرة، بينهم خمسة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر "إرهابية"، بسبب مخالفات أمنية أو مخالفة قواعد الإقامة في البلاد.

وصرح المفتش العام للشرطة،" محمد فوزي هارون"، في بيان رسمي صحة ما أوردته تقارير إعلامية خلال الأسبوع الماضي، عن ترحيل المصريين الستة وآخر يحمل الجنسية التونسية إلى بلادهم، موضحا أنه "يشتبه في انتمائهم لجماعات متشددة بالخارج".

وواعلن البيان أن خمسة من المصريين الذين تم ترحيلهم "اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر".

كما أشار أنّ قرار ترحيل المصري السادس والتونسي صدر على خلفية اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أنصار الشريعة في تونس، والمصنفة جماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة".

وأوضح أن المصريين الخمسة المرحلين و"المنتمين للإخوان المسلمين" متهمين بتوفير "مأوى ومواصلات وعمل للشخصين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة".