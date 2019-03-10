كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحدد يوم 9 أبريل المقبل للإعلان عن إنجازاتها النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، أنه سيتم قريبا عرض منجزات جديدة في المجال النووي.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال صالحي، إنه سيتم يوم 9 أبريل المقبل، عرض عدد ملحوظ من المنجزات العلمية والبحثية الجديدة.

وأضاف أكبر صالحي، أن جميع هذه المنجزات قد تحققت بجهود الباحثين الإيرانيين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

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ويأتي إعلان إيران هذا في ظل التوتر المتصاعد مع الإدارة الأمريكية منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية في مايو 2018، وإعادته فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وأدت العقوبات إلى تراجع قيمة الريال الإيراني الذي فقد نحو ثلثي قيمته هذا العام مسجلا انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي هذا الشهر.

وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في وقت سابق، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى كبرى "من المحتم" أن تكون له آثار خطيرة على سلام وأمن الشرق الأوسط.

وسعت القوى الأوروبية جاهدة لدعم إيرادات النفط الإيرانية وحماية شركاتها من الإجراءات الأمريكية وضمان بقاء أعمالها في إيران لكن العديد من الشركات الأوروبية أوقفت أعمالها هناك.