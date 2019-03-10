كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العنف والبريكسيت أهم ما يهدد حقوق المرأة في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار إهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالآليات الدولية لحقوق الإنسان؛ ومنها لجان المعاهدات. وعلى هامش أعمال الدورة 72 للجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ والتي تنعقد خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 8 مارس 2019، تُصدر المؤسسة هذا التقرير عن حقوق المرأة في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية؛ من خلال الإشارة إلى أهم التطورات الخاصة بها، مع إدراج بعض التوصيات للّجنة والدولة الطرف؛ لأخذها في الإعتبار.

يتناول التقرير العديد من التطورات على مستوى القوانين والممارسة. فرغم قيام حكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بإتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لما يتعلق بالمرأة من حيث تمثيلها وإصدار القوانين التي تكافح التمييز ضدها، إلا أنه حدثت العديد من الإنتهاكات بحقها.

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ويوصي التقرير بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة إطلاق استراتيجية واسعة للقضاء على العنف ضد المرأة،. وكذلك العمل على تحصين حقوق المرأة من التردِّي في حالة خروج المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية من الإتحاد الأوروبي، من خلال اتخاذ الإجراءات الإحتياطية قانونيًا وماليًا.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت، في إطار تشابكها مع الأليات الدولية لحقوق الإنسان، تشارك كذلك بوفد منها في فعاليات الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف؛ والتي تعقد خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 22 مارس 2019.