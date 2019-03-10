كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بريطاني: البلاد تواجه "المجهول التام" إذا رفضت صفقة "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الصحة البريطاني، ماثيو هانكوك، اليوم الاحد، بأن بريطانيا تواجه "حالة من المجهول التام"، إذا ما رفض المشرعون صفقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن الهزيمة حتمية.

وحسب "رويترز"، أضاف "هانكوك"، لشبكة "سكاي نيوز": "في حالة عدم حدوث هذا التصويت يوم الثلاثاء، لا أحد يعرف ماذا سيحدث. في كل شيء أتي سيكون هناك عدم يقين تام - وهذا هو اليقين الوحيد".