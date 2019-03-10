كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير باكستانى: إسرائيل هي العدو رقم واحد في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون البرلمانية الباكستاني، علي محمد خان، إنّ بلاده لن تعترف أبداً بإسرائيل، التي وصفها بأنها "العدو الأول" للأمة الباكستانية.

ووفقاً لوكالة "برس تى فى"، اليوم، قال خان في جلسة علنية في البرلمان، إن إسرائيل هي العدو الأول لباكستان، لن نعترف بها مطلقاً".

وتأتي تعليقات خان رداً على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها حاكم باكستان العسكري السابق ، برويز مشرف.

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وكان مشرف قد تحدث في مؤتمر صحفي في مدينة دبي الإماراتية في وقت سابق، ودعا إلى تعزيز علاقات إسلام آباد مع نظام تل أبيب في محاولة لمواجهة الهند، غير أن خان استبعد أي سيناريو من هذا القبيل، مؤكدًا أن الأمة الباكستانية متحدة في قرارها بعدم الاعتراف بإسرائيل.

وشدّد الوزير على أن "الشعب الباكستاني سيقاوم بقوة أولئك الذين سيتحدثون حتى عن الصداقة مع إسرائيل".