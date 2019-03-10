حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، يوم السبت المقبل، 16 مارس الجاري، موعدا لمباراة فريق الوداد الحاسمة، المحددة لمصيره في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، والتي ستجمعه بفريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، المتأهل سلفا للدور الثاني.
وستقام هذه المباراة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بلرباط، على الساعة الخامسة عصرا، وسيديرها ثلاثي تحكيمي من البوروندي، يقوده حكم الوسط باسيفيك نداي هاوينيمانا، والذي لم يسبق له وأن أدار أية مباراة للفريق الأحمر في المنافسات القارية، بمساعدة كل من هيرفي كاكونزي وولي هابمانا.
ويحتاج الوداد للفوز ولا شيء غير ذلك في هذه المباراة، إن هو أراد التأهل للدور الموالي.
الفريق الأحمر يحتل المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف الفريق الجنوب إفريقي المتأهل سلفا، والذي جمع 10 نقاط، فيما يحتل أسيك ميموزا الإفواري المركز الثالث بنفس رصيد الوداد، ويتذيل لوبي ستارز النيجيري ترتيب المجموعة بأربع نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الـ”كاف” يعلن عن موعد مباراة الوداد الحاسمة أما صانداونز وهذا هو حكم المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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