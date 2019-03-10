رسميا…مقتل جميع ركاب الطائرة الإيثيوبية الـ157 ينتمون إلى 30 دولة

أعلن الإعلام الإيثيوبي، قبل قليل من صباح اليوم الأحد، عن مقتل جميع ركاب الطائرة الإيثيوبية التي تحطمت اليوم، والذين يبلغ عددهم 157 راكبا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الركاب ينتمون إلى 30 دولة مختلفة، في ظل استعدادات لإعلان تفاصيل جديدة عن هوياتهم.

وقالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، إن الرحلة “إي.تي 302” تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا، مضيفة أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-800 ماكس، وأضاف المتحدث، الذي طلب عدم ذكر اسمه “تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44” صباحا بالتوقيت المحلي.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة، قال فيها إن “مكتب رئيس الوزراء يقدم نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح”.