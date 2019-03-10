طائرة بوتفليقة تغادر الجزائر اليوم وترقب عودته من جنيف

بعد أسابيع من سفره إلى العاصمة السويسرية، جنيف، للاستشفاء وسط حديث عن تدهور وضعه الصحي، تحدثت مصادر جزائرية عن احتمال عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم، عن “مصدر جزائري مطلع” قوله إنه من المتوقع عودة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد، اليوم.

وفي السياق ذاته، أظهر تطبيقان لتتبع حركة الطائرات أن الطائرة الحكومية الجزائرية، التي نقلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى جنيف، خلال شهر فبراير الماضي، لتلقي العلاج، غادرت المجال الجوي الجزائري، واتجهت شمالا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

طائرة الرئيس “جلف ستريم 4إس.بي” لم يتم رصدها، وهي تغادر الجزائر منذ أعلنت السلطات الجزائرية، في فبراير الماضي، أن بوتفليقة سيتوجه إلى المدينة السويسرية لإجراء فحوص طبية، لم يتم تحديدها.

ولم يظهر بوتفليقة، الذي يبلغ من العمر 82 سنة، في العلن إلا نادرا، منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ودفعت محاولته تمديد فترة حكمه المستمر، منذ 20 سنة، عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الانضمام إلى أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة الجزائرية، منذ 28 سنة.