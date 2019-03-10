الدفاع الجديدي يستنكر “ظلم التحكيم” أمام آسفي ويطالب بعقوبات زجرية في حق الحكام المتهاونين

انضاف فريق الدفاع الحسني الجديدي لصف الأندية المنتقدة للتحكيم، والمستنكرة لـ” الظلم التحكيمي” الذي تعرض له، وذلك بعد أن راسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب مباراته، أمس السبت، بميدان فريق أولمبيك آسفي.

وأصدر النادي الجديدي، مباشرة بعد المباراة، والمندرجة ضمن الجولة 21 من البطولة الاحترافي، والتي انهزم فيها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أصدر بلاغا رسميا شديد اللهجة يستنكر فيه ما اعتبره ” الظلم التحكيمي الفادح الذي تعرض له النادي”.

وجاء في البلاغ نفسه، استغرابه ” لإعلان الحكم عن ضربة جزاء خيالية ضده في الدقيقة 91 علما أن زاوية الرؤيا غير واضحة مكان تواجد الحكم كما توضح ذلك الكاميرا التي سجلت اللقاء، وعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة لصالحه في الدقيقة 94 بعدما لمست الكرة يد المدافع المسفيوي داخل مربع العمليات، وعدم الاعلان عن بعض العقوبات الانضباطية ضد الفريق المنافس، زد على ذلك استفزاز لاعبينا وسط رقعة الملعب الأمر الذي أثر على النتيجة النهائية للمباراة”.

واعتبر النادي أيضا بأنه “هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها الفريق ضحية ل”أخطاء” بعض الحكام، … من بين الحكام الذين أثروا على نتائج مباريات الفريق، الحكم عبد العزيز لمسلك الذي عادت مديرية التحكيم لتعينه من جديد لقيادة مباريات الفريق، بعدما قاد المباراة التي جمعت الدفاع الحسني الجديدي بفريق أولمبيك خريبكة بملعب الفوسفاط بخريبكة برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية وأثر بشكل مباشر في نتيجة اللقاء”.

وفي الوقت الذي يعتقد فيه النادي بأن ” مؤسسة الجامعة ستقوم بدورها في تقويم الإعوجاج من أجل مصلحة الكرة المغربية والرقي بمستوى التحكيم من أجل منافسة شريفة”، فإنه يطالب في الآن ذاته ” مديرية التحكيم الوطنية بأنزال عقوبات زجرية في حق الحكام الذين تبث تهاونهم في اتخاذ القرارات السليمة مما يأثر بشكل واضح على نتائج المباريات، كما يحتفظ لنفسه بكل الوسائل القانونية للدفاع عن مطالبه المشروعة وعن تكافؤ الفرص والعدالة في التعامل مع جميع الأندية لوقف النزيف وضمان تحكيم نزيه”.