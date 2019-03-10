طرعان: اعتداء على حضانة أطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت حضانة "خطوات حكيمة"، في مجمع الروضات في طرعان لاعتداء وتخريب، فجر اليوم الأحد.

ودان مجلس طرعان المحلي، الاعتداء على الممتلكات العامة في القرية وآخرها الاعتداء على حضانة "خطوات حكيمة"، في مجمع الروضات في الحي الغربي، فجر اليوم الأحد، وانتهاك حرمتها وإشعال النيران وإلحاق الأضرار بألعاب الأطفال وبمستلزماتها وتجهيزاتها التي تخدم أطفال القريةً.

وقال في بيان أصدره، اليوم، إنه "بلطف من الله لم تمتد ألسنة النيران لتطال باقي الصفوف في مجمع الروضات، وإلا لكانت العواقب وخيمة أكثر. هذا العمل الجبان والمخزي مرفوض، وهو تجاوز لكافة الخطوط الحمراء، فالاعتداء على الممتلكات العامة التي تخدم الأهالي جميعا والأطفال، لا يختلف في جوهره عن الاعتداء على مقدساتنا وبيوت العبادة، ويستوجب ما يحصل من الجميع موقفا موحدا".

Advertisements

وختم مجلس طرعان المحلي بالقول: "على الشرطة أن تأخذ دورها، لنمنع الاعتداء القادم، ولنمضي بطرعان قدما نحو مستقبل أفضل. عشتم وعاشت طرعان آمنة ومستقرة".

يذكر أن أعمال عنف شهدتها طرعان بعد إجراء الانتخابات المحلية التي فاز بها مازن عدوي، وذلك بعد تفوقه على الرئيس السابق عماد دحلة والمنافسين الآخرين محمد دحلة ومحمود نصار في 30.10.2018.