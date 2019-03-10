مدرب ميلان مهدد بالغياب عن موقعة الديربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب آيه سي ميلان الإيطالي، مهدد بالغياب عن مباراة الديربي أمام إنتر ميلان يوم المقررة يوم 17 آذار/مارس الجاري، في أعقاب تعرضه للطرد أمس، السبت، خلال المباراة أمام كييفو فيرونا.
وتعرض غاتوزو للطرد في الشوط الأول، ليذهب للمدرجات بعد مشادة مع لاعب كييفو، ميغوريني، على خط التماس، ليصبح مهددًا بالغياب عن المباراة المقبلة.
وسينتظر ميلان قرار الاتحاد الإيطالي، بشأن هذه الواقعة، وما إذا كان سيوقف المدرب، أم سيكتفي بإقصائه من قبل الحكم.
يُذكر أن ميلان رفع رصيده بهذا الانتصار، إلى 51 نقطة، في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط مؤقتا عن النيراتزوري، صاحب المركز الرابع.
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