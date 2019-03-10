القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، أقدم على خطوة مفاجئة نحو خيانة الفريق الكاتالوني.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كوتينيو تحدث مع عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، بشأن انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر، في صفقة تقدر بـ100 مليون يورو.
وأشارت إلى أن اليونايتد ليس الوحيد المهتم بخدمات كوتينيو، ولكن باريس سان جيرمان يراقب أيضًا موقف النجم البرازيلي.
واعترف كوتينيو بأنه يفتقد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا أنه يدرك عدم رغبة ناديه السابق (ليفربول) في إعادته.
وأوضحت الصحيفة أن قرار كوتينيو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لن يسعد جمهور ليفربول الذي كان يدعمه بقميص الريدز، خاصة أن العودة إلى البريمييرليغ عبر بوابة الغريم الأزلي، يمثل خيانة لقلعة الأنفيلد.
يذكر أن كوتينيو تعرض لصافرات استهجان من جماهير برشلونة في مباراة، أمس السبت، أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، بسبب تراجع مستوى اللاعب البرازيلي في الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم برشلونة يقدم على خطوة مفاجئة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.