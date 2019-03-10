استطلاع: أغلبية الإسرائيليين تؤيد شطب تحالف الموحدة والتجمع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع نُشر اليوم، الأحد، أن أغلبية المستطلعين يؤيدون شطب قائمة تحالف الموحدة والتجمع ومنعها من خوض انتخابات الكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، وذلك بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية، المؤلفة من مندوبي الأحزاب، منعها من خوض الانتخابات، الأسبوع الماضي.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت، فإن 54% من المستطلعين زعموا أن شطب هذه القائمة مبرر، بينما قال 18% إنه ليس مبررا. ويواجه حزب التجمع خصوصا حملة تحريض ضده في الحلبة السياسية الإسرائيلية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية صادقت على خوض الفاشي ميخائيل بن آري الانتخابات في إطار قائمة "اتحاد أحزاب اليمين" الكهانية الفاشية. واعتبر 38% في الاستطلاع الحالي إن شطب بن آري مبرر، لكن 28% قالوا إنه ليس مبررا.

وفيما أظهر هذا الاستطلاع، وكذلك استطلاع نشرته صحيفة "هآرتس"، أن زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما زال يتمتع بشعبية أعلى من خصمه، رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس. وقال 38% في استطلاع "يديعوت" إنهم يفضلون نتنياهو في رئاسة الحكومة، بينما قال 31% إنهم يفضلون غانتس في المنصب. كما عبر 53% عن اعتقادهم بأن نتنياهو سيشكل الحكومة القادمة، بينما قال 27% إن غانتس سيشكلها.

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وتبين من كلا الاستطلاعين أن معسكر أحزاب اليمين سيتفوق على معسكر أحزاب الوسط – يسار ومعهم القوائم العربية.

وجاءت توزيعة المقاعد في الكنيست وفقا لـ"يديعوت أحرونوت" كالتالي: "كاحول لافان 33؛ الليكود 29؛ العمل 10؛ "يهدوت هتوراة" 7؛ الجبهة والعربية للتغيير 7؛ شاس 6؛ "اتحاد أحزاب اليمين" 6؛ ميرتس 5؛ اليمين الجديد 5؛ "يسرائيل بيتينو 4؛ "كولانو" 4؛ تحالف الموحدة والتجمع 4. وبذلك سيكون تمثيل اليمين والحريديين 61 مقعدا، الوسط – يسار 48 مقعدا، والقوائم العربية 11 مقعدا.

وبحسب استطلاع "هآرتس" فإن معسكر اليمين سيكون ممثلا بـ63 مقعدا، بينهم حزب "زيهوت" (هوية) برئاسة اليميني المتطرف موشيه فايغلين: "كاحول لافان" 31؛ الليكود 28؛ العمل 10؛ الجبهة والعربية للتغيير 8؛ "اتحاد أحزاب اليمين" 8؛ "اليمين الجديد" 7؛ "يهدوت هتوراة" 7؛ شاس 5؛ "كولانو" 4؛ ميرتس 4؛ تحالف الموحدة والتجمع 4؛ "زيهوت" 4. وبحسب هذا الاستطلاع، فإن 57% واثقون من أنهم سيصوتون للقائمة التي قالوا إنهم سينتخبونها، بينما قال 34% إنهم متأكدون بشكل كاف من تصويتهم للقائمة التي أعلنوا أنهم سينتخبونها.