الجش: تطورات في جريمة قتل الطالبة يارا أيوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل صباح اليوم، الأحد، وفد مكون من 3 قضاة من المحكمة المركزية في الناصرة، إلى المكان الذي عثر فيه على جثة الطالبة يارا أيوب (16 عاما) في بلدة الجش.

كما تواجد في المكان عناصر من الشرطة وممثلون عن النيابة العامة، بالإضافة إلى المحاميين باسل فلاح وحاتم دوحة، الموكلين بالدفاع عن الشاب الذي قدمت ضده لائحة اتهام على خلفية تورطه بجريمة القتل.

وذكر شهود عيان من المكان في حديث لـ"عرب 48" أن وفد القضاة والنيابة العامة جاء لتفقد المكان الذي ادعت الشرطة بأن جريمة القتل وقعت فيه، وعلى ما يبدو بأن هناك تطورات جديدة في القضية، وحتى الآن لا نعلم ماهية هذه التطورات.

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وحاول "عرب 48" التواصل مع المحامي باسل فلاح، للحصول على أقواله بهذا الصدد إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، وبدورنا سنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام للمحكمة المركزية في الناصرة ضد محمد مرعي أبو زينب (28 عاما) وقاصر (17.5 عاما)، من الجش نسبت إليهما تهمة التورط في جريمة قتل يارا أيوب.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد عثر على جثة يارا أيوب في تاريخ 26.11.2018 بعد فقدان آثارها بثلاثة أيام، داخل حاوية قمامة في البلدة وعليها علامات عنف.