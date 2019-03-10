وادي عارة: إصابة فتى بجروح خطيرة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى (14 عاما) بجروح خطيرة أثر تعرضه للدهس على شارع 65 قرب مفرق عرعرة صباح اليوم، الأحد.

وقدم الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصاب، ونقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج .

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، كما أغلقت الشارع من الاتجاهين لساعات.