القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى (14 عاما) بجروح خطيرة أثر تعرضه للدهس على شارع 65 قرب مفرق عرعرة صباح اليوم، الأحد.
وقدم الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصاب، ونقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج .
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، كما أغلقت الشارع من الاتجاهين لساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر وادي عارة: إصابة فتى بجروح خطيرة في حادث دهس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.