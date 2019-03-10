انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم "قرار عفو".. الجَلد والسجن لتسعة نساء احتججن في السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 01:39 مساءً - قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن 9 نساء محتجات في السودان حُكم عليهن، أمس السبت، بالجَلد 20 جلدة والسجن شهراً، لمشاركتهن في الاحتجاجات.

جاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه الرئيس عمر البشير بالإفراج عن جميع النساء، المحتجزات لمشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة، وفق ما نشرته وكالة "رويترز"، أمس.

وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي، وهو ما نتجت عنه سلسلة إجراءات، من بينها إنشاء محاكم طوارئ بأنحاء البلاد مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي أدانت النساء التسع.

وقال التحالف الديمقراطي للمحامين، وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظِّم الرئيس للاحتجاجات، إن أكثر من 800 شخص حُوكموا أمام محاكم الطوارئ.

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ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر الماضي. واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، ولكنها تحولت إلى أقوى تحدٍّ للبشير منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاماً.

كان البشير أمر يوم الجمعة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالإفراج عن جميع النساء اللائي اعتُقلن لصلتهن بالمظاهرات.

وشارك مئات في احتجاجات بالخرطوم وأم درمان في ذلك اليوم دون أن تردعهم إجراءات الطوارئ.

كما أقال البشير الحكومة المركزية وعيَّن مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات، ووسع صلاحيات الشرطة، ومنع التجمعات العامة دون تصريح.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرات جديدة في أم درمان، اليوم الأحد.