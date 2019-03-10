انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تطلق سراح إسرائيليين بعد ساعات من اعتقالهما والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 01:39 مساءً - أطلقت السلطات المصرية، اليوم الأحد، سراح إسرائيليين كانت اعتقلتهما في معبر طابا الحدودي، مساء أمس السبت، بحسب ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وكانت الخارجية الإسرائيلية ذكرت أن السلطات المصرية أوقفتهما "بعد أن عثرت بحوزتهما على رصاصات بندقية"، ووصفت الصحيفة هذا بأنه "خطأ متكرر يقع فيه كثير من الإسرائيليين عند السفر للخارج".

وحثت الوزارة الإسرائيليين على "فحص حقائبهم قبل السفر"، ولفتت إلى أن "تزايد الظاهرة التي يتم فيها توقيف إسرائيليين في الخارج بسبب حمل رصاصات تتطلب من المواطنين أن يكونوا حذرين، وأن يفحصوا أمتعتهم قبل السفر"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن "سيناء وجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين، رغم إرشادات السفر التي تحذر من هجمات من قبل تنظيم داعش في المنطقة".

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت أمس السبت، إن السلطات المصرية أوقفت إسرائيليَّين، إثر العثور على ذخيرة بندقية بحوزتهما.

ويزور آلاف الإسرائيليين سنوياً الأراضي المصرية عبر معبر طابا البري بهدف السياحة.

وقبل أشهر أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراً لرعاياه إزاء زيارة مصر، وخصوصاً شبه جزيرة سيناء، نظراً لوجود "تهديدات محدقة، جراء نشاط جماعات إرهابية" في المنطقة.