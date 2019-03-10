انت الان تتابع تفاصيل خبر "رويترز": بوتفليقة سيعود إلى الجزائر اليوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 01:39 مساءً - ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، سيعود إلى البلاد ظهر اليوم الأحد.

وبحسب الوكالة، فإن طائرة الرئاسة الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى سويسرا، الشهر الماضي، لتلقي العلاج، وصلت إلى جنيف؛ تمهيداً لإعادته إلى الجزائر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأفاد مصدر لوكالة "رويترز" بأنه من المتوقع أن يعود الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر اليوم.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة أمنية وصلت إلى مدخل المشفى الجامعي حيث يعالَج بوتفليقة.

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ولم يظهر بوتفليقة (82 عاماً)، في العلن إلا نادراً، منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ودفعت محاولته تمديد فترة حكمه المستمر منذ 20 عاماً، عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الانضمام إلى أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة الجزائرية منذ 28 عاماً.

جدير بالذكر أن بوتفليقة، الموجود منذ أكثر من أسبوع بمستشفى سويسري في حالة صحية حرجة، أعلن في 3 مارس الجاري، ترشحه رسمياً للانتخابات من خلال مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه إلى المجلس الدستوري.

وتعهد بوتفليقة في رسالة بالمناسبة، بتنظيم مؤتمر للحوار وتعديل دستوري، ثم انتخابات مبكّرة لن يترشح فيها، في حال فوزه بولاية خامسة.

ومنذ أسبوع، تتسارع الأحداث في الجزائر بالتحاق الطلبة ونقابات بالحراك، وشمل أيضاً التحاق منظمة المجاهدين (قدماء المحاربين) المحسوبة على النظام الحاكم، التي أعلنت دعمها للمظاهرات، في حين دعت قوى معارضة إلى مرحلة انتقالية تمهّد لتنظيم انتخابات "نزيهة".

والخميس الماضي، حذّر بوتفليقة، في رسالة إلى الجزائريين بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، من "اختراق" الحراك الشعبي الحالي من قِبل أي "فئة داخلية أو خارجية"، لم يسمّها، وعبّر عن "ارتياحه" إلى طابعها السلمي.