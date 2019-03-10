شكرا لقرائتكم خبر عن في الإمارات.. كرة نارية مشتعلة تسقط من السماء (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، ظهور كرة نارية لامعة جداً في سماء الإمارات، الثلاثاء الماضي، وهناك احتمال أنها سقطت في صحراء الإمارات على شكل نيزك.
وأضاف المركز في تغريدات مصورة له على حسابه في “تويتر” الأحد: الكرة سجلتها كاميرات شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك في الساعة السابعة مساءً و40 دقيقة و11 ثانية بتوقيت الإمارات.
يُشار إلى أن شبكة الكاميرات تم إنشاؤها من قِبل مركز الفلك الدولي في مناطق مختلفة في دولة الإمارات، ويديرها المركز بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.
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