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في الإمارات.. كرة نارية مشتعلة تسقط من السماء (صور)

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، ظهور كرة نارية لامعة جداً في سماء الإمارات، الثلاثاء الماضي، وهناك احتمال أنها سقطت في صحراء الإمارات على شكل نيزك.

وأضاف المركز في تغريدات مصورة له على حسابه في “تويتر” الأحد: الكرة سجلتها كاميرات شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك في الساعة السابعة مساءً و40 دقيقة و11 ثانية بتوقيت الإمارات.

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يُشار إلى أن شبكة الكاميرات تم إنشاؤها من قِبل مركز الفلك الدولي في مناطق مختلفة في دولة الإمارات، ويديرها المركز بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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