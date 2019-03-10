السيسي يرشح قائداً عسكرياً لتولي وزارة النقل

الخليج 365/ بغدادأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، ترشيحه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء كامل الوزير، لتولي منصب وزير النقل خلفا هشام عرفات.

وقال السيسي خلال كلمة له، إنه عرض على اللواء كامل الوزير منصب وزير النقل بعد حادث قطار محطة مصر، مضيفا أنه وافق وقال: "أنا تحت رِجل مصر في أي وقت"، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".

وبين السيسي، أنه لم يتم تعيين الوزير وزيرا للنقل حتى الآن، لأنه لابد من موافقة مجلس النواب، والبرلمان في إجازة حاليا.



وأضاف الرئيس المصري، أنه "كلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020".