الان تتابع التحالف: ٤١ خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات رصد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية لخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة. وذكر التحالف أن مليشيات الحوثي ارتكبت ٤١ خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا.

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