مصر تفصح عن مصير معتقلين إسرائيليين بتهمة حمل ذخيرة حية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أطلقت السلطات المصرية، اليوم، سراح إسرائيليين اثنين، اعتقلتهما في معبر طابا الحدودي أمس السبت، حسبما أفادت الوكالة الألمانية، نقلا عن صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

وكانت الخارجية الإسرائيلية ذكرت أن السلطات المصرية أوقفتهما “بعد أن عثرت بحوزتهما على رصاصات بندقية”، ووصفت الصحيفة هذا بأنه “خطأ متكرر يقع فيه كثير من الإسرائيليين عند السفر للخارج”.

Advertisements

وحثت الوزارة الإسرائيليين على “فحص حقائبهم قبل السفر”، ولفتت إلى أن “تزايد الظاهرة التي يتم فيها توقيف إسرائيليين في الخارج بسبب حمل رصاصات تتطلب من المواطنين أن يكونوا حذرين وأن يفحصوا أمتعتهم قبل السفر”.

ووفقا للوزارة، فإن الكاميرات التي يتم استخدامها في السيارات أو المثبتة عليها محظورة أيضا في سيناء.

وأشارت الصحيفة إلى أن “سيناء وجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين رغم إرشادات السفر التي تحذر من هجمات من قبل تنظيم داعش في المنطقة”.