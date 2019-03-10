القضاء العراقي يحقق مع 14 فرنسياً من داعش

أفادت صحيفىة عراقية ناطقة باسم السلطة القضائية، اليوم الأحد، بأن 14 فرنسياً من عناصر تنظيم داعش مثلوا أمام القضاء العراقي، بينهم جندي خدم في أفغانستان عام 2009.
وذكرت صحيفة "القضاء" الشهرية، أن تحقيقات جرت مع هذه العناصر وتم اتخاذ إجراءات بحقهم من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي.
وذكرت الصحيفة أن "العراق تسلم عناصر داعش من سوريا بعد متابعة وجهود من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي وقاضي التحقيق المختص بنظر قضايا الجهاز".
ونشرت الصحيفة جانبا ًمن اعترافات المتهمين خلال مرحلة التحقيق حول كيفية انتمائهم لداعش، وانتقالهم من فرنسا إلى سوريا ثم العراق، ودوراتهم التدريبية العسكرية .
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