طائرة بوتفليقة تهبط في جنيف وسط توقعات بعودته اليوم.. صور

هبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين بجنيف، الأحد، بعد توقعات بعودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد، في وقت لاحق اليوم.
وذكر شاهد عيان من وكالة أنباء رويترز، أن الطائرة التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، للعلاج، هبطت في المطار وسط وجود مكثف للشرطة.
وقبل ذلك بوقت قليل، كشف تطبيق "فلايت رادار" الخاص بتتبع رحلات الطيران، أن الطائرة الحكومية نفسها، غادرت الجزائر، اليوم، متجه شمالا، دون تحديد وجهة بعينها.
وفي حين لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات الجزائرية حول هذه الأنباء، كانت صحيفة "لاتريبون دو جنيف" السويسرية، تحدثت، الجمعة الماضية، أن الرئيس بوتفليقة الذي يتلقى العلاج في مستشفى جنيف الجامعي، قد يعود إلى بلاده نهاية الأسبوع، في إشارة إلى يومي السبت أو الأحد.
وهو ما ذكرته رويترز نقلا عن مصدر مطلع، أنه من المتوقع عودة الرئيس الجزائري إلى بلاده، اليوم الأحد.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المظاهرات في الجزائر، ضد ترشيح بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما، لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل/نيسان المقبل.
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