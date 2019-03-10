الشيخ محمد بن زايد يعزي آبي أحمد بضحايا تحطم الطائرة

عزى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ، آبي أحمد، رئيس وزراء أثيوبيا، بضحايا الطائرة المنكوبة التي تحطمت، اليوم الأحد، 10/آذار/2019 بينما كانت في رحلة إلى كينيا.

وكتب بن زايد، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: خالص العزاء والمواساة الى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا وأسر الضحايا في تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

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وقالت تقارير إعلامية محلية إن الحادث خلف سقوط عدد من الضحايا، مشيرة إلى أن الطائرة الإثيوبية، من طراز بوينغ 737، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأضاف المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه "تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44" صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم يعلن حتى اللحظة عن الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة.