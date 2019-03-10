الشلل يصيب المرافق الصحية في فنزويلا بسبب انقطاع الكهرباء

أسفر انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا عن وفاة 15 شخصا من المصابين بأمراض الكلى، بعد عدم تمكنهم من الخضوع لجلسات غسيل الكلى، السبت.

وقال فرانسيسكو فالنسيا، الذي يرأس مجموعة كوديفيدا للرعاية الصحية (غير حكومية)، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه "بين الأمس واليوم سجلنا 15 حالة وفاة بسبب نقص الغسيل الكلوي. 9 منها مسجلة في ولاية زوليا، و2 في ولاية تروخيو، و4 حالات في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس".

وأضاف أن "حالة الأشخاص الذين يعانون الفشل الكلوي صعبة للغاية وحرجة، ونحن نتحدث عن توقف 95% من وحدات غسيل الكلى والتي يُمكن أن تصل الآن إلى 100%" بسبب انقطاع الكهرباء.

إحدى السيدات تعاني من أزمة "ربو شعبي" تنتظر عودة التيار الكهربائي للحصول على جلسة استنشاق.

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وتابع فالنسيا "في وحدات غسيل الكلى القليلة التي توجد فيها مولدات كهربائية أصبح من الصعب إعادة تشغيلها بسبب نقص الوقود".

وأغلقت الحكومة الفنزويلية المدارس وعلقت العمل بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبيرة أخرى بسبب عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية بالبلاد، الأمر الذي أصاب فنزويلا بالشلل.

ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا، حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية لأكثر من 3 ملايين شخص.

كانت دلسي رودريجيز نائبة الرئيس مادورو كتبت، الجمعة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "الرئيس نيكولاس مادورو أمر بتعطيل الدراسة والعمل لتيسير جهود استعادة خدمة الكهرباء في فنزويلا، بعد عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية".