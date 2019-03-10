تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وعلى متنها أكثر من 150 شخصًا، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس وزراء إثيوبيا وشركة الطيران اليوم الأحد.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، إن الرحلة رقم أي تي 302 بين أديس أبابا والعاصمة الكينية نيروبي تحطمت بالقرب من بلدة بشوفتو، على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق أديس أبابا.

وأضاف البيان أن الطائرة من طراز بوينج 737، التي يعتقد أنه كان على متنها 149 راكبًا وطاقم عمل مؤلف من ثمانية أشخاص، قد أقلعت الساعة الثامنة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي (0538 بتوقيت جرينتش) من مطار بولي الدولي، وانقطع الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها.

Advertisements

وأشارت الشركة أنه تم تدشين عمليات بحث وإنقاذ، ولكن لم تتوافر بعد معلومات حول الخسائر البشرية.

وكتب مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “مكتب رئيس الوزراء بالنيابة عن الحكومة وشعب إثيوبيا يعربون عن خالص تعازيهم لأسر الذين فقدوا أرواحهم على متن طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت في رحلة مدرجة إلى نيروبي بكينيا صباح اليوم”.

ولم يعرف بعد سبب الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة إثيوبية على متنها أكثر من 150 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.