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تحطم طائرة ركاب أثيوبية خلال رحلة إلى نيروبي

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تحطم طائرة ركاب أثيوبية خلال رحلة إلى نيروبي

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، وهي في طريقها إلى نيروبي.

وأفادت مصادر أن الطائرة الأثيوبية المنكوبة من طراز بوينغ 737، حيث كان على متنها 149 راكبًا و8 من أفراد الطاقم.

من جانبه، عزى رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد عائلات ركاب الطائرة المنكوبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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