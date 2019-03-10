دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تحطم طائرة ركاب أثيوبية خلال رحلة إلى نيروبي

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، وهي في طريقها إلى نيروبي.

وأفادت مصادر أن الطائرة الأثيوبية المنكوبة من طراز بوينغ 737، حيث كان على متنها 149 راكبًا و8 من أفراد الطاقم.

من جانبه، عزى رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد عائلات ركاب الطائرة المنكوبة.