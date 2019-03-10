شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبلغ "قوى البرلمان" بتعديل لائحة "الخدمة المدنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، ما تم الإعلان عنه من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحل مشكلة التسويات، وحصول الموظفين على مستحقاتهم، وذلك بحضور ممثلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وأكد المستشار محمد مصطفى عابد، المستسار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ما أعلنه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، منذ أيام، بأن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأربعاء الماضى، علي المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والصادرة بقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1216 لسنة 2017، والتى كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها .

وأوضح ممثل الجهاز، أنه تقرر تعديل المادة، بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية، بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

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من جانبها، أوصت لجنة القوي العاملة، بسرعة تفعيل التعديلات المقررة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأن تشمل التعديلات حل كل المشكلات التي يعاني منها الموظفون، كما دعت اللجنة إلى الرقابة من كل الجهات المعنية على كافة المؤسسات، لتسهيل وتيسير إجراءات التسوية.