السيسي يكلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل والسكة الحديد..والأخير يرد:"هتبقى من أنجح وزارات الدولة"

كتب: أحمد أبو عقيل

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.



وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد: "المشروعات الجديدة تكلف خزينة الدولة 4 تريليونات جنيه".

وشدد الرئيس السيسي إنه سيتم محاسبة من تسبب فى حادث محطة مصر بالقانون، قائلا: "لن نترك حق المصريين".

ومن جانبة تعهد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالنهوض بكل هيئات وزارة النقل، قائلا: "هنثبت لكل المصريين إن احنا مش وحشين وان احنا ناس مصريين وطنيين بنحب بلدنا زى كل المصريين فى كل قطاعات الدولة".

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وتابع: "مش هنام وهنواصل الليل بالنهار، وهايلاقونى فى وسطهم يوم الجمعة الصبح، وهايلاقونى فى وسطهم بالليل والفجر، وان شاء الله هنثبت لسيادتك ولكل المصريين، أن مصر لما يتوفر ليها قيادة سياسية واعية عاوزة تغير بلدها كل المصريين هايقفوا وراها".

وعلق قائلا:"هنوعد أن وزارة النقل هتبقى من أنجح وأحسن وزارات الدولة وهتبقى قاطرة التنمية إن شاء الله لكل مصر".