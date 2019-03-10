تحطم طائرة إثيوبية على متنها 157 راكبا.. وعزاء فوري للمئات

وكالات - أبوظبي

أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الحادث خلف سقوط عدد من الضحايا، مشيرة إلى أن الطائرة الإثيوبية، من طراز بوينغ 737-800 ماكس، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وذكر المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه "تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44" صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن الطائرة أقلعت من العاصمة أديس أبابا.ولا يعرف، إلى حدود الساعة، عدد الضحايا ولا سبب وقوع الحادث.

وقالت الشركة إن...