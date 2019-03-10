السيسي: لم نقتل مصريًا واحدًا في أحداث محمد محمود

كتب- محمد نصار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام الحالي، قائلًا: "أسامة هيكل كان معانا في فترة صعبة جدًا، اتكلم في موضوع مهم جدًا وهو الوعي، وبنقول القضية دي شديدة الخطورة على استقرار وأمن مصر".

وأضاف السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الأحد: "في نوفمبر 2011، كانت أحداث محمد محمود، وفي الفترة دي كنا موجودين وأذكركم بمشاهد وأحداث مرت علينا مننساهاش، كنا حريصين...